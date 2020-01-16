Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
Политика
Путин предложил Мишустина на пост премьер-министра
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним.
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"Русский Прадо", представляющий собой модернизированный внедорожник "Патриот", выйдет в 2021 году.
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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Сутенеры заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних омичек
По данным следствия, с 2016 по 2018 года 22 –летний омич со своими знакомыми и 25-летней девушкой организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Происшествия
ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Политика
Зеленский проведет консультации по кандидатуре нового премьера
Корреспондент ТАСС со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьер-министра страны.
Политика
Путин: Россия иногда исполняет неправовые решения ЕСПЧ
«Неправовые решения ЕСПЧ являются недопустимыми», – подытожил Владимир Путин.
Общество
В аэропорту Шереметьево заработали курилки
В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Космос
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA.
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Музыка
Эминем внезапно выпустил новый альбом
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил в грузовом зачете ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовиков ралли «Дакар».
Здоровье
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Политика
Зеленский снизил возраст призыва в армию
Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
Армия и оружие
Т-90М сыграет важную роль при обновлении танковых войск России
Журнал подчеркивает, что наиболее важным обновлением в Т-90М является интеграция основного орудия «Арматы» — пушки 2А82-1М.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.