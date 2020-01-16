Финансы
REGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
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Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний
В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок, сообщается на сайте мэра.
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Компенсации от Ирана за сбитый Boeing потребовали пять стран
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 отложили до осени
Выпуск новой компьютерной игры Cyberpunk 2077 отсрочен до 17 сентября 2020 года.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
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Стрельба в Новокузнецке: потерпевший по делу убил судебного пристава
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В ОДКБ завершилась внеплановая проверка Минздрава Свердловской области
«В настоящее время результаты проверки проходят стадию анализа и обобщения», — сказано в официальном ответе, который от ведомства получили сотрудники больницы.
Музыка
Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Биатлон
Вирер: Обереггер не был честен со мной. Всё кончено
Действующая обладательница Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о бывшем тренере сборной Италии Патрике Обереггере, который теперь работает с командой Норвегии.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Шоу-бизнес
Канделаки заявила, что чуть не родила, увидев свой российский паспорт
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Общество
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Политика
Названы возможные планы Медведева после отставки
Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева.
Общество
Путин предложил выплачивать маткапитал за рождение первенца
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Политика
Контактов РФ с Помпео на конференции по Ливии не планируется — Рябков
Контактов представителей России с госсекретарем США Майком Помпео на предстоящей в Берлине конференции по Ливии не планируется, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.