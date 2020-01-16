Финансы
REGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Армия и оружие
Глава Генштаба ВС Украины встретился в Брюсселе с главами штабов стран НАТО
Как передает Страна.ua, ссылаясь на главу пресс-службы Объединенного штаба США полковника Халфхилла, встреча состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году
В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь
В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Армия и оружие
Украина планирует начать глубинное минирование Азовского моря
17 января в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что скоро ВМС Украины планирует начать глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря.
Футбол
Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд
По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Общество
В Москве и Подмосковье из-за тумана объявлен желтый уровень опасности
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Он будет действовать до ночи субботы, 18 января.
Гаджеты
Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi
Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Армия и оружие
У побережья Крыма и Сочи заметили американский военный беспилотник
Как сообщает Plane Radar в Twitter co ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, беспилотник провел многочасовой разведывательный полет в районе югo-западного и южного побережья Крыма, a также к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани, вплоть до Сочи.
Экономика
Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей
Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Общество
Первый случай смерти от снюса зафиксировали в России
Первый летальный исход от употребления некурительных никотиносодержащих смесей (снюса) зафиксирован в России, сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн в пятницу, 17 января.
Наука
Ученые назвали причину вымирания динозавров
Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Автоспорт
Гонщик «КамАЗ-Мастер» во второй раз стал чемпионом «Дакара»
Скажем, в наиболее успешном для россиян классе грузовиков, где команда «КамАЗ-Мастер» теперь уже 17 раз становилась первой, только чудо могло помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (первый раз на «Дакаре» он первенствовал в 2014 году).
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Общество
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Происшествия
В Кузбассе нашли родителей, подкинувших младенца к больнице
Футбол