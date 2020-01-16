Финансы

REGNUMREGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Экономист связал шумиху вокруг возможного роста доллара до 200 рублей с «человеческой глупостью»

URA.Ruвчера в 17:50

«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

News.ruвчера в 04:56

Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

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Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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РБК16 января в 13:36

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ru16 января в 11:34

Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ru16 января в 10:30
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Армия и оружие

Глава Генштаба ВС Украины встретился в Брюсселе с главами штабов стран НАТО

Как передает Страна.ua, ссылаясь на главу пресс-службы Объединенного штаба США полковника Халфхилла, встреча состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Евразия Daily 15 января в 02:37
Политика

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Газета.Ru вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Происшествия

В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь

В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
News.ru вчера в 06:06
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 08:03
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК вчера в 08:38
Армия и оружие

Украина планирует начать глубинное минирование Азовского моря

17 января в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что скоро ВМС Украины планирует начать глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря.
Военное дело вчера в 10:53
Футбол

Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд

По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
Piter.tv 16 января в 11:33
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Общество

В Москве и Подмосковье из-за тумана объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Он будет действовать до ночи субботы, 18 января.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com 16 января в 19:12
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM вчера в 08:15
Армия и оружие

У побережья Крыма и Сочи заметили американский военный беспилотник

Как сообщает Plane Radar в Twitter co ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, беспилотник провел многочасовой разведывательный полет в районе югo-западного и южного побережья Крыма, a также к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани, вплоть до Сочи.
Известия 16 января в 18:17
Экономика

Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 12:33
Биатлон

Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге

Pravda.Ru вчера в 09:57
Общество

Первый случай смерти от снюса зафиксировали в России

Первый летальный исход от употребления некурительных никотиносодержащих смесей (снюса) зафиксирован в России, сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн в пятницу, 17 января.
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Наука

Ученые назвали причину вымирания динозавров

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.
Известия вчера в 23:11
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
ГЛАС.RU 16 января в 07:02
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь вчера в 09:11
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM 16 января в 04:29
Автоспорт

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Скажем, в наиболее успешном для россиян классе грузовиков, где команда «КамАЗ-Мастер» теперь уже 17 раз становилась первой, только чудо могло помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (первый раз на «Дакаре» он первенствовал в 2014 году).
Коммерсантъ вчера в 14:08
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости вчера в 14:09
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Тарантас Ньюс 16 января в 02:29
Общество

Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни

Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Lenta.ru вчера в 21:24
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Происшествия

В Кузбассе нашли родителей, подкинувших младенца к больнице

REGNUM вчера в 07:25
Футбол

Официально: Эшли Янг перешел в Интер

Bethub.org вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
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