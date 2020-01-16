Финансы
Газета.RuЭксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, передает "Лента.ру". По его прогнозу, курс может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Политика
Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Кинг подчеркнул – жюри легендарной кинопремии должны оценивать претендентов на статуэтку именно по качеству.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Происшествия
Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке
Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
Космос
Маск назвал трагедией создаваемую NASA сверхтяжелую ракету
Разрабатываемая NASA ракета-носитель сверхтяжёлого класса SLS для полётов к Луне является трагедией, уверен основатель компании SpaceX Илон Маск.
Космос
Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте
Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
Здоровье
Растет число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре
Число заразившихся кишечной инфекцией в дагестанском Кизляре выросло до 124 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местный Роспотребнадзор.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени
Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Хоккей
Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»
Армия и оружие
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Гаджеты
Яндекс.Маркет назвал самые популярные у россиян смартфоны
Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года.
Политика
Более высокую должность предложили Кадырову
Полномочным представителем президента России может стать Рамзан Кадыров. Об этом пишут «Аргументы недели», ссылаясь на источник в Кремле.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
Зеленский проведет консультации по кандидатуре нового премьера
Корреспондент ТАСС со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьер-министра страны.
Политика
Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.
Общество
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
Футбол
«Ахмат» возьмёт в аренду форварда «Удинезе»
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.