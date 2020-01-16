Финансы

Газета.RuГазета.RuЭксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, передает "Лента.ру". По его прогнозу, курс может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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Происшествия

Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
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Разрабатываемая NASA ракета-носитель сверхтяжёлого класса SLS для полётов к Луне является трагедией, уверен основатель компании SpaceX Илон Маск.
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ТАСС Наука 14 января в 05:50
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Растет число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре

Число заразившихся кишечной инфекцией в дагестанском Кизляре выросло до 124 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местный Роспотребнадзор.
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
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В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

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Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
РЕН ТВ вчера в 06:51
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Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
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В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
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Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени

Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
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РИА Новости 15 января в 15:55
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Яндекс.Маркет назвал самые популярные у россиян смартфоны

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года.
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Более высокую должность предложили Кадырову

Полномочным представителем президента России может стать Рамзан Кадыров. Об этом пишут «Аргументы недели», ссылаясь на источник в Кремле.
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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
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Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням

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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
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Политика

Зеленский проведет консультации по кандидатуре нового премьера

Корреспондент ТАСС со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьер-министра страны.
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Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.
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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
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Sport.ru вчера в 06:30
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Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
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