Финансы

REGNUMREGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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Слова эксперта о 200-х рублях за доллар оказались фигурой речи

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Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
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В Белоруссии пожизненно дисквалифицировали двух футболистов

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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

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В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента

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Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

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Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

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