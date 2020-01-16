Финансы
REGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Политика
Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала его семейное фото с детьми
Мать Тимати, Симона Юнусова, опубликовала в Instagram несколько фотографий со своими внуками и сыном.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж
Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» разбил в кровь лицо Овечкину
Стоит отметить, что первом периоде встречи произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
Политика
Путин предложил назначить Михаила Мишустина на должность премьера
Президент России Владимир Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Здоровье
Врачи назвали самые опасные для здоровья приправы
Смеси приправ, таящие в себе опасность для здоровья, есть на каждой кухне.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»
Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Политика
Жители Украины призвали Зеленского разблокировать интернет-ресурсы РФ
Жители Украины создали петицию на официальном сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского, в которой просят восстановить работу всех российских интернет-ресурсов.
Биатлон
Мартен Фуркад: «Я наслаждаюсь каждой победой, как в последний раз»
Французский биатлонист Мартен Фуркад, одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Общество
Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу «ростовского дела»
Создатели страницы ростовского дела связывают блокировку с публикацией информации о том, что Сидоров и Мордасов содержатся в одиночных камерах незаконно.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
Жириновский счёл, что при Мишустине Россия совершит рывок
Если новый премьер как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьёзный рывок вперед, — говорится в сообщении Жириновского, которое он разместил в своём Twitter.
Футбол
В Белоруссии пожизненно дисквалифицировали двух футболистов
В Белоруссии футболисты Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы и объявлены персонами нон грата из-за договорных матчей.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса
11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Авто
В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
Армия и оружие
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Хоккей
Отомстили: СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1
Петербургский ХК СКА отомстил финскому «Йокериту» за прошлый проигрыш со счётом 0:6, обыграв их в матче регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 16 января.