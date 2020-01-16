Финансы
REGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина
КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Технологии
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер вышел в свет с новой «девушкой Джеймса Бонда»
Напомним, что до встречи с Шейк Купер успел жениться, развестись и пережить несколько страстных романов.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой.
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Политика
Водонаеву заподозрили в желании стать политиком
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Здоровье
Россияне стали меньше пить и курить
«Не менее 60 процентов в состояние здоровья вносит сам человек: то, как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу, и то, как он подвержен таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение», — отметила и.о. главы Минздрава, подчеркнув, что россияне стали больше двигаться и заниматься спортом.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Хоккей
«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков
Голкипер Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам. Вратарь хозяев Семен Варламов совершил 25 сэйвов после 28 бросков.
Авто
Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России
Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации кроссовера KIA Seltos, который уже выпускается в Калининграде и начинает поступать в дилерские центры.
Религия
ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению
Православная церковь Украины (ПЦУ) на своей странице в Facebook разместила сообщение о том, что вокруг такого купания сложилось много мифов, а на самом деле омовение в проруби никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.
Общество
Российским учителям доплатят за классное руководство
Происшествия
Под Оренбургом спасатели вызволили ВАЗ из «снежного плена»
Как стало известно «Оренбург Медиа» из собственных источников, автомобиль ВАЗ-2112 застрял в снегу. В машине находились 2 человека.
Происшествия
МВД известило Страсбург о бездействии в деле Маргариты Грачевой
В приложении содержится заключение ГУ МВД по Московской области, куда в августе 2019 года госпожа Грачева пожаловалась на бездействие сотрудников полиции Серпухова.
Общество
Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек
Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.