Финансы

REGNUMREGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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