Финансы
REGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
Читать в источнике
Оценить3450
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Единоборства
Руки-Базуки провел бой с бывшим заключенным
Вскоре после операции Руки-Базуки сразился с бывшим заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу Гена Собака.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Наука
Выгорание связали с повышенным риском развития мерцательной аритмии
Авторы работы обнаружили, что риск развития мерцательной аритмии у людей с самыми высокими баллами по шкале выгорания на 20 процентов выше, чем у людей с самыми низкими.
Политика
Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств
Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели
В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг против реформы Конституции
Президент Владимир Путин анонсировал конституционную реформу два дня назад.
Политика
Помпео прокомментировал смену российского правительства
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу прокомментировал смену российского правительства.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Футбол
«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Общество
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Происшествия
В Адыгее в массовом ДТП столкнулись 25 автомобилей
На трассе в Адыгее зафиксировано массовое ДТП, участниками которого стали 25 автомобилей.
Гаджеты
Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе
Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Автоспорт
Гонщик «КамАЗ-Мастер» во второй раз стал чемпионом «Дакара»
Скажем, в наиболее успешном для россиян классе грузовиков, где команда «КамАЗ-Мастер» теперь уже 17 раз становилась первой, только чудо могло помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (первый раз на «Дакаре» он первенствовал в 2014 году).
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Общество
В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Общество