Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами
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Войска Сирии возобновили военную операцию в Идлибе
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Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Предприятия Башкирии представят продукцию на выставке в Германии
С 17 по 26 января в Берлине пройдет 85-я международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2020».
Политика
Мишустин ответил согласием: почему премьером может стать глава ФНС
Глава государства внес в Госдуму кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который возглавляет ведомство почти десять лет и известен как человек, создавший самую эффективную на сегодня систему налогов и сборов.
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СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ
Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2.
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
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Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
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Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
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Совладелица прав на фильмы о Бонде ответила, может ли он быть женщиной
В следующем фильме к Бонду присоединятся две женщины: агент ФБР (Анна де Армас) и агент 00 (Лашана Линч).
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Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
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Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
Космос
Магнитные бури возникают гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее
В ходе исследования, которое провели команды ученых из США и Южной Кореи во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, удалось выяснить, что магнитные бури могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
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Студия Marvel поделилась подробностями о фильме «Вечные»
После событий «Мстителей: Финал» неожиданная трагедия вынуждает Вечных выйти из тени и воссоединиться, чтобы выступить против древнейших врагов человечества в лице Девиантов.
Хоккей
Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений
Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
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Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.