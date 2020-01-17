Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
Читать в источнике
Оценить3495
Подробнее о событии
Показать все источники
«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей
Царьград16 января в 20:53
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Политика
Члены конференции в Берлине договорились о перемирии в Ливии
В Берлине в рамках конференции по Ливии участники мероприятия договорились о перемирии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Политика
Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров
Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Гаджеты
В продажу поступят графеновые аккумуляторы
Сообщается, что в США одна из компаний-стартапов вот-вот запустит в продажу новый вид аккумуляторов - графеновые.
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Футбол
Рэшфорд может пропустить 2-3 месяца
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Политика
Опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет
Опубликованы задекларированные в Федеральной налоговой службе доходы нового премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Единоборства
Конор Макгрегор вернулся нокаутом
Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе вошел в число главных спортивных событий минувшего уикенда, а для обожающей смешанные единоборства Америки стал, кажется, просто главным, несмотря на то что сам факт выигрыша ирландца у американского противника нельзя вроде бы считать чем-то особенным.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение
37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.
Общество
Нефтяная компания Ливии объявила о форс-мажоре из-за блокировки портов
Нефтяная компания Ливии NOC объявила состояние форс-мажора в связи с невозможностью вывозить нефть из страны.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Авто
Названы 10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Происшествия
Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что ожидает всестороннего расследования причин смерти своего коллеги и предшественника Георгия Кутояна.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.