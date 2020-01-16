Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ruвчера в 03:42

Подробнее о событии

Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

Национальная служба новостей00:39

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ruвчера в 11:34

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБКвчера в 13:36

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

РИА Новостивчера в 11:25

Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

URA.Ruвчера в 13:39

Слова эксперта о 200-х рублях за доллар оказались фигурой речи

Московский Комсомолецвчера в 05:38

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ruвчера в 03:42
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Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° вчера в 04:02
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Никас Сафронов получил заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой

Известный художник Никас Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 06:43
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра

Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Lenta.ru вчера в 16:53
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ вчера в 07:28
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Российская газета 00:37
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Авто

Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России

Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации кроссовера KIA Seltos, который уже выпускается в Калининграде и начинает поступать в дилерские центры.
Автоновости дня 15 января в 08:33
Хоккей

Линус Умарк по окончании сезона может покинуть «Салават Юлаев»

По окончании хоккейного сезона 32-летний шведский нападающий может покинуть «Салават Юлаев».
Газета Республика Башкортостан вчера в 04:05
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ 14 января в 20:38
Политика

Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

В конце 2019 года Дмитрий Медведев планировал реформу российской политической системы. Об этом стало известно газете "Коммерсант".
РИА Новости 15 января в 20:41
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Letnews.ru 15 января в 14:53
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Гаджеты

Новый iPhone будут продавать без наушников в коробке

Аналитики Barclays раскрыли ряд характеристик смартфонов iPhone, который выйдут в 2020 и 2021 годах.
Мойка78 вчера в 18:18
Политика

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Рамблер вчера в 14:44
Политика

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ вчера в 14:43
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби

Известия вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка.
ТАСС 00:39
Армия и оружие

Ростех: техника «Армата» пока не начала поступать в войска

Осенью прошлого года Чемезов говорил, что первая опытная партия новой техники на базе «Армата» должна начать поступать в войска в конце 2019 — начале 2020 годов.
Военное дело вчера в 09:05
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Ведомости вчера в 16:03
Авто

Пять главных ошибок на мойке, которые убивают автомобиль

Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.
Автоновости дня вчера в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
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