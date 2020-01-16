Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ruвчера в 03:42

Подробнее о событии

Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

Национальная служба новостей00:39

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ruвчера в 03:42

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБКвчера в 13:36

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

РИА Новостивчера в 11:25

Экономист порассуждал о курсе рубля по отношению к доллару

РЕН ТВвчера в 12:07

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ruвчера в 11:34

Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

URA.Ruвчера в 13:39
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Происшествия

Пострадавшая при стрельбе в суде в Новокузнецке пришла в сознание

Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке пришла в сознание после операции.
РБК 00:51
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
REGNUM вчера в 18:00
Политика

Путин предложил пост премьер-министра Мишустину

Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
TatCenter 15 января в 12:10
Авто

Volkswagen предлагает россиянам сэкономить на приобретении Polo

В начале нынешнего года немецкий концерн Volkswagen активировал одновременно две программы, которые дадут российским автолюбителям возможность выгодно приобрести седан Polo, на который предлагаются неплохие скидки.
Pnzdrive вчера в 10:57
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
Хоккей

Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
ProstoProSport вчера в 23:42
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Российская газета 00:37
Экономика

В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России

В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Здоровье

В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка

В столице Урала закончена внеплановая проверка по обращению врачей Областной детской клинической больницы.
Вечерние Ведомости 15 января в 02:49
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Кино

В США скончался актер из сериалов «Друзья» и «Горец»

Rambler News Service 15 января в 05:35
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Гаджеты

Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060

Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
iXBT.com вчера в 14:27
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Общество

Министр здравоохранения Бурятии подал в отставку

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев подал в отставку. Об этом он лично сообщил в беседе с журналистом Ариг Ус.
Ариг Ус вчера в 22:03
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
ТАСС 00:35
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Теннис

Ястремская обыграла Соболенко и вышла в финал турнира в Аделаиде

Соболенко 6 раз подала на вылет, сделала 4 двойных ошибки и взяла один брейк из двух.
Спорт-Экспресс 00:49
Шоу-бизнес

Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали

На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Телепрограмма 00:22
Фигурное катание

Первый канал обещает показать чемпионат Европы по фигурному катанию

Зрелищный чемпионат Европы по фигурному катанию покажет Первый канал, сообщает sports.ru со ссылкой на источник.
Интермонитор.ру 14 января в 19:44
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