Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ru16 января в 11:34

«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

News.ru17 января в 04:56

Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Москва 2417 января в 03:35

«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей

Царьград16 января в 20:53

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБК16 января в 13:36

Экономист связал шумиху вокруг возможного роста доллара до 200 рублей с «человеческой глупостью»

URA.Ru17 января в 17:50

Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ru16 января в 10:30
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Политика

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Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

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Агентство отмечает, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства Национального согласия Ливии Фаиз Сарадж находятся в Берлине, но к месту проведения конференции они не приехали.
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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
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Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

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РБК 07:12
Хоккей

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РИА Новости вчера в 13:56
Технологии

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Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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АН Между строк вчера в 05:41
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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В последнем виде программы мужчины состязались в гонке преследования на 12,5 км. Победителем, как и в спринте, стал француз Мартен Фуркад.
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Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
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Матч завершился со счетом: 7:4 в пользу дивизиона Боброва.
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