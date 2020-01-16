Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Общество
В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Экономика
Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка
Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".
Армия и оружие
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Футбол
Ещенко: дед в «Спартаке» — Ребров, конечно. Не видно, что ли, по лицу?
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко дал короткое интервью после очередной тренировки на сборе команды в Объединённых Арабских Эмиратах.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Захарова подчеркнула, что положения конституции США часто расходятся с американской действительностью.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Космос
Семена каннабиса отправят на МКС
Происшествия
Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области
В Новосибирской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал Единой Геофизической службы РАН.
Футбол
Официально: Эшли Янг перешел в Интер
Происшествия
Георгий Кутоян обнаружен застреленным
В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
Футбол
«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе
22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Гаджеты
Стали известны модели сенсоров камер в флагманах Samsung Galaxy S20
Известно, что старшую модель Galaxy S20 Ultra оснастят несколькими сенсорами. Основным станет модуль разрешением на 108 Мп S5KHM1.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Биатлон
«Результаты Хованцева мы прекрасно знаем, это провальные Игры в Нагано и такой же ЧМ-2011. И вот снова его провал». Интервью с Андреем Падиным
Если в прошлом году на старых харчах спортсмены еще могли что-то показывать, то в этом они уже демонстрируют результат той методической части, которая была предложена главным тренером сборной.
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Авто
Опубликована первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Во время фирменной фотосессии очевидцу удалось «подловить» обновленный Volkswagen Tiguan в исполнении R-Line.
Политика
В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Суд в Ярославле арестовал заммэра Рината Бадаева, которого подозревают во взятке, пишет РИА Новости.