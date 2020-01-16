Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

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«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

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Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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Экономист связал шумиху вокруг возможного роста доллара до 200 рублей с «человеческой глупостью»

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Lenta.ru16 января в 10:30
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, раскритиковавшему слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
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Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35

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Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

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Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

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33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
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