Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

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