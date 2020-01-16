Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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У лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира
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Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
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Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Мишустин и Медведев после личной встречи, продлившейся более часа, обратились к членам кабинета министров, продолжающим исполнять свои обязанности после объявления об отставке.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
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Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев заявил, что отписался от всех друзей в Instagram
Популярнейший российский певец Сергей Лазарев рассказал, что отписался в социальной сети Instagram от всех друзей и коллег.
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Авто
Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» к 2021 году
Ранее гендиректор компании УАЗ Адиль Ширинов сообщил, что производительность двигателя на «Русском Prado» составит 180 лошадиных сил.
Гаджеты
В России создан смартфон для экстремальных условий по цене iPhone
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Авиакомпания прокомментировала инцидент с SSJ-100 в Домодедово
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Кино