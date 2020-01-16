Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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