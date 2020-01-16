Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ruвчера в 03:42

Подробнее о событии

Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

URA.Ruвчера в 13:39

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ruвчера в 11:34

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

РИА Новостивчера в 11:25

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБКвчера в 13:36

Экс-глава ЦБ призвал россиян не паниковать по поводу курса доллара

Национальная служба новостейвчера в 11:37

Слова эксперта о 200-х рублях за доллар оказались фигурой речи

Московский Комсомолецвчера в 05:38

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ruвчера в 03:42
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Общество

На Алтае штормит, дороги закрыты

REGNUM вчера в 23:27
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Трамп ждет быстрого окончания слушаний по делу о его импичменте

Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат США быстро закончит рассмотрение дела о его импичменте.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Технологии

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия вчера в 04:51
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Политика

Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Коммерсантъ вчера в 14:10
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Политика

Правительство Медведева ушло в отставку

По окончании оглашения послания президента, которое многие уже назвали революционным, Медведев встретился с Путиным и объявил, что в свете озвученных предложений, считает что кабинет министров должен уйти в отставку в полном составе, чтобы дать возможность парламентариям и главе государства сформировать новое правительство.
Госновости 15 января в 09:10
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 15 января в 11:35
Шоу-бизнес

Лолита отозвалась на отставку правительства при помощи еды

Милявская рассказала, что об отставке правительства узнала из сообщений друзей и коллег.
Телеканал 360° вчера в 18:48
Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
REGNUM вчера в 03:27
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 15 января в 11:32
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском вчера в 00:34
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия вчера в 03:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Общество

Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака

Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Волгоградская правда 14 января в 23:12
Армия и оружие

Войска Сирии возобновили военную операцию в Идлибе

Взгляд.ру 15 января в 17:50
Хоккей

«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков

Голкипер Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам. Вратарь хозяев Семен Варламов совершил 25 сэйвов после 28 бросков.
Советский спорт вчера в 23:13
Как работают Яндекс.Новости?
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