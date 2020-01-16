Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Политика
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени
Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в зачёте грузовиков
Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.
Политика
Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин
Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился хет-триком и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилс».
Политика
Киев требует от Ирана документального признания вины за сбитый Boeing
Украина требует от Ирана документального признания вины за крушение украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Политика
«Новый анекдот»: Клишас опроверг слухи о самороспуске Госдумы
В проекте поправок к конституции не содержится положение о самороспуске Государственной думы.
Армия и оружие
75 лет назад Красная армия освободила Варшаву
17 января 1945 года части Красной армии и Войска польского освободили Варшаву, которая более 5 лет, с 28 сентября 1939-го, находилась под оккупацией гитлеровской Германии.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Общество
Первые курилки заработали в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.
Общество
В Свердловской области нашли редкий изумруд
Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
Политика
Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» о его отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» после подачи им заявления об отставке, передает Reuters.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
Лавров отметил важность конференции по Ливии в Берлине
По словам Лаврова, Россия с самого начала поддержала конференцию по Ливии в Берлине, и она также примет участие в ее проведении.
Космос
Николай Тихонов и Андрей Бабкин допущены к работе в открытом космосе
Оценив работу Николая Тихонова и Андрея Бабкина в ходе тренировки, комиссия сделала вывод, что экипаж отлично справился со всеми поставленными задачами и может быть допущен к работе в открытом космосе.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Политика
Правительство Украины продолжит работать в штатном режиме — Гончарук
Правительство Украины будет работать как обычно, пока президент страны Владимир Зеленский не примет решения об отставке главы правительства Алексея Гончарука.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Происшествия
В массовом ДТП под Барнаулом погибли двое человек
По данным правоохранителей, предварительно установлено, что в 14:23 местного времени в районе поселка Урожайный Павловского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили травмы.
Футбол
Молодые российские футболисты, которым стоит сменить команду
В начале года состоялось сразу несколько знаковых трансферов с участием молодых российских футболистов, которым необходима игровая практика.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Музыка
Поэт подтвердил, что Мишустин написал музыку к песне Лепса
Политика
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России
На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний.