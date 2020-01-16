Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

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Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени

Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
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Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в зачёте грузовиков

Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.
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Политика

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Сусанин 15 января в 11:28
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился хет-триком и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилс».
Lenta.ru 01:53
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Киев требует от Ирана документального признания вины за сбитый Boeing

Украина требует от Ирана документального признания вины за крушение украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.
Газета.Ru 04:56
Авто

Tesla рассекретила дизайн нового электрокара

Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
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«Новый анекдот»: Клишас опроверг слухи о самороспуске Госдумы

В проекте поправок к конституции не содержится положение о самороспуске Государственной думы.
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Армия и оружие

75 лет назад Красная армия освободила Варшаву

17 января 1945 года части Красной армии и Войска польского освободили Варшаву, которая более 5 лет, с 28 сентября 1939-го, находилась под оккупацией гитлеровской Германии.
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Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Общество

Первые курилки заработали в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.
Москва 24 02:58
Общество

В Свердловской области нашли редкий изумруд

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
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Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» о его отставке

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Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Политика

Лавров отметил важность конференции по Ливии в Берлине

По словам Лаврова, Россия с самого начала поддержала конференцию по Ливии в Берлине, и она также примет участие в ее проведении.
iReactor 03:55
Происшествия

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

РБК 03:01
Космос

Николай Тихонов и Андрей Бабкин допущены к работе в открытом космосе

Оценив работу Николая Тихонова и Андрея Бабкина в ходе тренировки, комиссия сделала вывод, что экипаж отлично справился со всеми поставленными задачами и может быть допущен к работе в открытом космосе.
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Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

РБК вчера в 22:08
Политика

Правительство Украины продолжит работать в штатном режиме — Гончарук

Правительство Украины будет работать как обычно, пока президент страны Владимир Зеленский не примет решения об отставке главы правительства Алексея Гончарука.
REGNUM 05:10
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

В массовом ДТП под Барнаулом погибли двое человек

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что в 14:23 местного времени в районе поселка Урожайный Павловского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили травмы.
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Футбол

Молодые российские футболисты, которым стоит сменить команду

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Россия увеличила вложения в госбумаги США

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
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В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
РБК вчера в 15:50
Музыка

Поэт подтвердил, что Мишустин написал музыку к песне Лепса

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На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России

На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний.
Российская газета вчера в 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
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