Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
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Интернет
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Facebook отказывается от реализации идеи по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp.
Политика
В «Единой России» огласили претензии к работе четырех министерств
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Политика
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Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
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В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
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Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу
Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
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Первые две главы Конституции назвали незыблемыми
Первая глава Конституции РФ содержит сведения об основах конституционного строя.
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Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку. Об этом сегодня, 15 января, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
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Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
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На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке.
Энергетика
Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.