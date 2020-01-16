Финансы
URA.RuЭкономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что его слова о возможном падении курса рубля до 200 единиц за доллар были неправильно истолкованы. Свою позицию экономист уточнил в Facebook.
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Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
В 2019 году в КНР на свет появились 14,65 миллионов младенцев, что заметно меньше, чем родилось в 2018 году — 15,23 миллиона, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на Государственное статистическое бюро Китая.
Общество
В Свердловской области был найден редкий изумруд
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом говорится на его странице в фейсбуке.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Политика
Стало известно о возможном назначении Белоусова первым замом Мишустина
Первым заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник российского президента Владимира Путина по экономике Андрей Белоусов.
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Стало известно, когда объявят новый состав правительства
Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Политика
Посол РФ в Польше ответил на сообщения о рассекреченных архивах
Посол России в Польше подчеркнул, что сегодня в угоду политике любые исторические факты подгоняются нужным образом.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Армия и оружие
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидированы 26 боевиков
Политика
Правительство Медведева подало в отставку
День тектонических сдвигов — правительство России не устояло Сообщение об отставке пришло спустя считанные часы после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Политика
В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование
В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.
Гаджеты
Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов
Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Футбол
Имущество ФК «Кубань» выставили на торги
В лоте, выставленном на продажу, названы два участка площадью 4,5 га (пять футбольных полей), а также помещения для спортсменов и персонала, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Происшествия
На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Наука
Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением
«Жизненное истощение, обычно называемое синдромом выгорания, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома», – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Как в Курске отреагировали на отставку Правительства РФ
15 января после Послания Президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев сделал сенсационное заявление Премьер-министр отметил, что правительство РФ должно предоставить президенту страны возможность принимать все необходимые решения.