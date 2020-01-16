Финансы

URA.RuURA.RuЭкономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что его слова о возможном падении курса рубля до 200 единиц за доллар были неправильно истолкованы. Свою позицию экономист уточнил в Facebook.
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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей

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«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

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Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

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Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

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Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ruвчера в 10:30
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
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Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом говорится на его странице в фейсбуке.
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При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

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Стало известно о возможном назначении Белоусова первым замом Мишустина

Первым заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник российского президента Владимира Путина по экономике Андрей Белоусов.
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Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
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"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
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Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

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РИА Новости 09:26
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Стало известно, когда объявят новый состав правительства

Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
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Посол РФ в Польше ответил на сообщения о рассекреченных архивах

Посол России в Польше подчеркнул, что сегодня в угоду политике любые исторические факты подгоняются нужным образом.
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Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
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На Северном Кавказе в 2019 году ликвидированы 26 боевиков

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Правительство Медведева подало в отставку

День тектонических сдвигов — правительство России не устояло Сообщение об отставке пришло спустя считанные часы после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.
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От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
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В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование

В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.
РИА Новости 08:45
Гаджеты

Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов

Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
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Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
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Имущество ФК «Кубань» выставили на торги

В лоте, выставленном на продажу, названы два участка площадью 4,5 га (пять футбольных полей), а также помещения для спортсменов и персонала, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы

На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
РБК 09:20
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
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Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением

«Жизненное истощение, обычно называемое синдромом выгорания, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома», – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
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СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

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В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
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Как в Курске отреагировали на отставку Правительства РФ

15 января после Послания Президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев сделал сенсационное заявление Премьер-министр отметил, что правительство РФ должно предоставить президенту страны возможность принимать все необходимые решения.
Курские известия 09:47
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