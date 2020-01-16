Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что его слова о возможном падении курса рубля до 200 единиц за доллар были неправильно истолкованы. Свою позицию экономист уточнил в Facebook.

Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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