Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
Читать в источнике
Оценить3485
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Здоровье
Российские ученые одержали победу над похмельем
Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
Происшествия
В Петербурге потолок упал на спящего ребенка
В одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка.
Происшествия
В московском аквапарке девочку засосало в трубу
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Футбол
Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
Общество
19-летняя украинка продала девственность за 1,3 млн евро
Уроженка Харькова, проживающая в США продала свою девственность на аукционе за 1,3 млн евро, пишет Росбалт.
Шоу-бизнес
«Я иногда кусаю щеки»: Кристина Асмус поделилась личными секретами
Кристина Асмус выложила новый интересный пост в Instagram, сопроводив его сочной фотографией.
Кино
Кадры из советских мультиков: угадайте, что спрятано под черным квадратом
Вам нужно угадать, что спрятано под черным квадратом на кадре из известного советского мультика.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы
Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Шоу-бизнес
Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности
Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Экономика
Не потратили: в бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей
В бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей — об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год, сообщает РБК.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Футбол
Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Хоккей
Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат
Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).