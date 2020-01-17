Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБК16 января в 13:36

«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

News.ruвчера в 04:56

Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Москва 24вчера в 03:35

Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

Национальная служба новостейвчера в 00:39

Экономист связал шумиху вокруг возможного роста доллара до 200 рублей с «человеческой глупостью»

URA.Ruвчера в 17:50

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ru16 января в 11:34

Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ru16 января в 10:30
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Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд

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МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
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REGNUM 01:37
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Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
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Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
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Машинист в Чите погиб при наезде тепловоза

REGNUM 07:58
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Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Московский Комсомолец 08:44
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Российские ученые одержали победу над похмельем

Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
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В Петербурге потолок упал на спящего ребенка

В одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка.
Газета.Ru 05:09
Происшествия

В московском аквапарке девочку засосало в трубу

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Павел Дуров был допрошен американским судом

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Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
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В бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей — об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год, сообщает РБК.
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