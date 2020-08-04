Экономика
Live24Экономист объяснил успех отказа Швеции от карантина
«Положение в Швеции хуже, чем в Норвегии и Дании», — отметили аналитики. Напомним, что решения правительства Швеции не вводить жесткий карантин внутри страны вызвало оживленные споры среди экономистов.
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Швеция выходит из кризиса быстрее благодаря отсутствию жесткого карантина
ИА Красная Веснавчера в 13:00
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Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
REGNUM вчера в 18:01
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Общество
По решению суда в Липецке закроют ТРЦ «Европа»
Причиной стало не устранение собственником помещения нарушений пожарной безопасности.
RuNews24.ru 03:49
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть данные о фальсификации доказательств представителями потерпевших в деле о смертельном ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 03:45
Футбол
Для презентации новой формы ФК «Ростов» снял пародию на фильм Гая Ричи
ФК «Ростов» снял пародию на фильм Гая Ричи «Джентельмены» в рамках презентации новой формы.
Donday.ru 03:51
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
В России за сутки выявили 5 204 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России диагностировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативных штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 03:46
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовой 03 августа в 14:14
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Здоровье
Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека
Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Российская газета 00:33
Экономика
«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае.
Интерфакс 02:11
Происшествия
Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Летняя распродажа PS Store пополнилась сотней новых игр — ремейк Final Fantasy VII получил первую скидку после релиза
По данным портала PSPrices, отслеживающего снижение цен на игры в консольных цифровых магазинах, летняя распродажа PS Store пополнилась 143 новыми предложениями.
3DNews 03:12
Общество
На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter, что после открытия границ с Россией на турецких курортах резко увеличилось число заражений.
Газета.Ru 03:03
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
Отмечается, что больше всего смертей зарегистрировали в США (более 156,7 тыс.), Бразилии (более 95,8 тыс.) и Мексике (более 48,8 тыс.).
Газета.Ru 01:15
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ради молодой жены активно занимается спортом
Многие решили при этом, что Петросян так старается ради своей молодой жены Татьяны Брухуновой.
Актуальные Новости 00:59
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
Для зарплатных клиентов минимальная ставка на ипотеку составит от 8,1%, для клиентов других банков - от 8,4% годовых.
ИА БанкИнформСервис 03:32
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Политика
Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих
В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.
RT на русском вчера в 21:52
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Общество
В России выявлено 5 204 новых случаев коронавируса
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 866 627 случаев коронавируса.
Говорит Москва 03:50
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по употреблению свежевыжатых соков
Москва, 5 августа 2020, 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины.
REGNUM 02:43
Экономика
Еще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу
Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса.
Российская газета вчера в 22:27