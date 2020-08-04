«Положение в Швеции хуже, чем в Норвегии и Дании», — отметили аналитики. Напомним, что решения правительства Швеции не вводить жесткий карантин внутри страны вызвало оживленные споры среди экономистов.

Экономика Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений. 11

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть данные о фальсификации доказательств представителями потерпевших в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. 30

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей. 169

Происшествия Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. 52

Общество На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter, что после открытия границ с Россией на турецких курортах резко увеличилось число заражений. 409

Экономика Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. 802

Политика Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.

Общество В России выявлено 5 204 новых случаев коронавируса На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 866 627 случаев коронавируса.

Политика МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. 26

Здоровье В Роскачестве дали рекомендации по употреблению свежевыжатых соков Москва, 5 августа 2020, 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины. 6