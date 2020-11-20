Экономист оценил перспективы курса доллара
Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин оценил перспективы курса доллара. В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в ближайшие два года курс американской валюты не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к российской валюте.В источнике
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Почему курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Прогноз экономиста до 2022 года
В ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По словам собеседника агентства, курс доллара будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к рублю.
URA.Ruвчера в 01:30
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