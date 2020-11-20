Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Москва 24 Экономика сегодня Москва 24 Piter.tv CT news НТВ Известия РЕН ТВ Piter.tv Городовой CT news МИР 24 Дума ТВ Дума ТВ ТК Звезда Москва 24 Вместе-РФ Городовой Москва 24 Москва 24 Дума ТВ ТК Звезда

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин оценил перспективы курса доллара. В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в ближайшие два года курс американской валюты не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к российской валюте.

Поделиться