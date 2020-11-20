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Экономист оценил перспективы курса доллара

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин оценил перспективы курса доллара. В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в ближайшие два года курс американской валюты не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к российской валюте.В источнике
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Почему курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Прогноз экономиста до 2022 года

В ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По словам собеседника агентства, курс доллара будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к рублю.
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Экономист усомнился в падении курса доллара

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Почему курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Прогноз экономиста до 2022 года

URA.Ruвчера в 01:30
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Озвучен прогноз изменения курса доллара на ближайшие два года

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Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Названы «ангелы-хранители» доллара

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Финансовый аналитик рассказал, кто и зачем удерживает доллар от обвала

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Экономист спрогнозировал курс доллара до 2022 года

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ФНС России намерена автоматизировать процесс получения налоговых вычетов к весне 2021 года

Оптимизацию порядка получения налоговых вычетов ФНС России намерена начать с имущественных налоговых вычетов по НДФЛ – на покупку недвижимости, на погашение процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на новое строительство или покупку жилья (п. 1 ст. 220 Налогового кодекса).
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Лолита Милявская раскритиковала идею Меладзе о бойкоте новогодних шоу

Певец призывал всех свои коллег объявить бойкот новогодним телепередачам в этом году, чтобы привлечь внимание властей к проблеме и чтобы люди поняли как плохо встречать праздник без артистов.
CT newsвчера в 00:30

Власти Забайкалья опровергли сообщения о снятии пассажиров с рейса из-за губернатора

Правительство Забайкалья опровергло публикации о том, что причиной задержки пассажирского рейса из Читы в поселок Чара на севере края стала рабочая поездка губернатора Александра Осипова.
ТАССвчера в 07:17

В Молдавии заканчиваются койки для больных COVID-19 — премьер-министр

Через несколько недель медицинская система будет загружена, в больницах заканчиваются места для больных COVID-19, сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику 20 ноября на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 15:55

Установлен механизм размножения вирусов микрофлоры

Учёные надеются, что дальнейшее изучение этих вирусов и фермента gp66 поможет приспособить их для решения большого количества различных научных и медицинских задач, связанных с управлением свойствами микрофлоры кишечника, а также с манипуляциями ДНК и РНК.
REGNUM19 ноября в 05:26

Военные подразделения Азербайджана вошли в Агдамский район Карабаха

Известно, что в административном отношении территория входит в состав Азербайджана, однако в 1993 году значительная часть Агдамского района перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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У хранилища Нацбанка Белоруссии заметили грузовики с российскими номерами

У центрального хранилища Нацбанка Белоруссии на улице Могилевской в Минске во вторник заметили грузовые автомобили синего цвета с белой полосой и надписью «Спецсвязь» с российскими номерами, сообщили белорусские СМИ.
Взгляд.рувчера в 15:30