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Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин оценил перспективы курса доллара. В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в ближайшие два года курс американской валюты не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к российской валюте.

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