Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса доллара

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин оценил перспективы курса доллара. В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в ближайшие два года курс американской валюты не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к российской валюте.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Почему курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Прогноз экономиста до 2022 года

В ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По словам собеседника агентства, курс доллара будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к рублю.
URA.Ruвчера в 01:30
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русскомвчера в 12:39
Экономика сегодня

Экономист спрогнозировал курс доллара до 2022 года

Экономика сегоднявчера в 12:17
ФАН

Озвучен прогноз изменения курса доллара на ближайшие два года

ФАНвчера в 12:16
Москва 24

Экономист усомнился в падении курса доллара

Москва 2420:15
Рамблер

Названы «ангелы-хранители» доллара

Рамблервчера в 03:44
ПРАЙМ

Финансовый аналитик рассказал, кто и зачем удерживает доллар от обвала

ПРАЙМвчера в 02:07
URA.Ru

Почему курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Прогноз экономиста до 2022 года

URA.Ruвчера в 01:30

Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявление избранной главы республики Майи Санду, которая указала на необходимость вывода российских миротворцев из Приднестровья.
Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья
Газета.Ru01:56

Rockstar Games порадует игроков GTA Online крупным обновлением

Получить представление о планируемых наработках можно в прикрепленном чуть ниже видео. pic.twitter.com/kXXJbR4u1n — Rockstar Games (@RockstarGames) November 19, 2020 Впервые о намерении выпустить «самый масштабный в истории GTA Online апдейт» разработчики заявили этим летом.
Srnsk22:05

Армия Арцаха во второй раз срывает перемирие в Карабахе

Несмотря на стабилизацию обстановки в Карабахе, армия Арцаха и добровольцы, отправившиеся на фронт, отказываются покидать Кельбаджарский район, во второй раз срывая договорённости между Россией, Арменией и Азербайджаном.
Avia.proвчера в 10:04

В Петербурге задержали мужчину, выбросившего сына своей знакомой из окна квартиры

По данным следствия, подозреваемый вечером 20 ноября, находясь в квартире одного из домов на улице Дыбенко, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, перекинул его через оконный проем лоджии и сбросил вниз с высоты третьего этажа.
ТАСС03:51

Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс

Если результат теста окажется отрицательным, то в тексте сообщения также будет содержаться просьба продолжать следовать правилам безопасности: носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
Российская газета02:42

В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

В понедельник Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel - Капитана Америку, Тора, Железного человека, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.
РИА Новостивчера в 05:52

Вакцину от краснухи назвали эффективной при тяжелой форме COVID-19

Профессор университета штата Джорджия в Атенс Дэвид Харли заявил о том, что первое иммунологическое исследование, которое было посвящено изучению статистических связей между прививкой от краснухи, кори и паротита, а также симптомами COVID-19 выявило обратную зависимость между количеством антител к паротиту и остротой возможных проявлений корнавируса.
Live24вчера в 09:54

Водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января

"С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России", - говорится в сообщении Минздрава в субботу.
Интерфакс01:33

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью поздравит Гвардиолу с новым контрактом

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ман Сити» 21 ноября 2020 года Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65.
Чемпионатвчера в 06:15