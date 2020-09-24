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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ru12:57
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Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридус15:20
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русском14:36
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus News14:40
Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ru15:09
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ru12:57

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
РИА Новости21:27
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Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газета14:01
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Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUM09:28
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«Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию полета станции «Луна-16»

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" рассекретила архивные документы о проекте "Луна-16" — это первая в мире автоматическая станция, доставившая на Землю образец лунного грунта.
Planet Today04:44
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