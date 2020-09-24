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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ruвчера в 15:09
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостейвчера в 06:17
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.comвчера в 09:19
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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