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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Deita.ru

Доллар по 100: эксперт назвал время обрушения рубля

Deita.ru23:15
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57
Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ruвчера в 15:09
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20

РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Российский союз автостраховщиков анонсировал появление нового онлайн-сервиса, который позволит проверить подлинность полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.
РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных
SpeedMe23 сентября в 00:26
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Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Todayвчера в 11:49
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Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Российская газетавчера в 08:14

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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В Японии теряют надежду на присоединение Курильских островов

Остров Хоккайдо, Япония, 24 сентября 2020, 13:07 — REGNUM СМИ Японии считают, что нет никакого «ключа для выхода из тупика относительно заключения мирного договора» с Россией и что перспектива совместного экономического развития четырёх островов является «неопределённой».
REGNUMвчера в 06:07
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Источник «русского досье Трампа» сочли «российским агентом»

Главный источник "русского досье" президента США Дональда Трампа проверялся на связи с российской разведкой, указано в письме американского генерального прокурора Уильяма Барра председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму.
Газета.Ru20:55

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53