Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Сможет ли ВТБ поднять выплаты в будущем Все действия менеджмента ВТБ направлены на то, чтобы в следующем году направить на вознаграждение акционеров 50% чистой прибыли за 2020 год, сообщил в августе Пьянов.