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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблер07:44
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьград06:25
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Генри Кавилл не снимется в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Британский актер Генри Кавилл, известный своей ролью Супермера, опроверг слухи о собственном участии в съемках дополнительных сцен, которые потребовались для создания режиссерской версии картины «Лига справедливости» Зака Снайдера.
RuNews24.ru07:58
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Актер озвучил свое условие, при котором он будет сниматься в картине «Проклятое дитя» – Джоан Роулинг, которая ранее заявила о неприязни к трансгендерам, не должна иметь никакого отношения к экранизации.
Evo-rus.com07:32
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Обновленный Volkswagen Tiguan получит в России четыре комплектации

Обновлённый Volkswagen Tiguan в топовой комплектации R-Line дополнен 19-дюймовыми дисками, задним спойлером, особым бампером, кожаной отделкой сидений с памятью настроек, накладками на пороги и педали, особыми напольными коврики и рулём.
За рулем Кубань08:47
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.com07:03
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Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Сможет ли ВТБ поднять выплаты в будущем Все действия менеджмента ВТБ направлены на то, чтобы в следующем году направить на вознаграждение акционеров 50% чистой прибыли за 2020 год, сообщил в августе Пьянов.
РБК08:24
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