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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблер07:44
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Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
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Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
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Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьград06:25
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17

Проект хоккейной арены в Петербурге направлен в Главгосэкспертизу

Компания "СКА Арена", которая на концессионных условиях реконструирует обрушившийся спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский", направила в Главгосэкспертизу проект создания ледовой арены сметной стоимостью 37 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости представитель компании.
РИА Новости06:16
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