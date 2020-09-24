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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Рамблер

Рубль рухнет через месяц: эксперт предсказал доллар по 100 рублей

Рамблер02:35
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57
Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ruвчера в 15:09
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20

Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
РИА Новости01:34

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Ранее газета Monde опубликовала материал, в котором говорится, что российский президент рассказал Макрону о том, что есть другие версии отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального.
Evo-rus.comвчера в 13:48
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В Госдуме назвали срок принятия решений по ограничениям на криптовалюту

Решение по поправкам к закону о цифровых финансовых активах, касающимся регулирования криптовалют, будет принято приблизительно через месяц, сообщил «РБК-Крипто» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК02:00

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).
Lenta.ru00:25