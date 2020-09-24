Facebook заблокировал три сети аккаунтов, связанных с Россией

Facebook объявила об удалении трех сетей аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях, которые, как утверждают в американской компании, были созданы в России, за нарушение ее политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства, об этом сообщается на сайте Facebook.