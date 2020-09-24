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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
Deita.ru

Доллар по 100: эксперт назвал время обрушения рубля

Deita.ru23:15
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57
Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ruвчера в 15:09
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20

Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем

Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем Михаил Горбачев, экс-президент СССР Политик рассказал, что в конце 1980-х годов появился "принцип нового мышления".
Piter.tv01:57

Постпреды ЕС намерены согласовать новый список санкций против России

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза (COREPER) в ходе заседания в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка санкций в отношении России по Украине.
Газета.Ru01:37

В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких

Количество исследований увеличили вдвое Возникновение очередей в Диагностическом центре Алтайского края связано с "увеличением работы по ранней диагностике внебольничных пневмоний", утверждают в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
АМИТЕЛ23 сентября в 09:38
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