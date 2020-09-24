Экономист оценил перспективы курса рубля
Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц
Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
Подробнее о событии