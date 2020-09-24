Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
Подробнее о событии
Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблер07:44
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьград06:25
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36

Зеленский отправится на место крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

Киев, 25 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 сентября прибудет в Харьковскую область на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26, в результате которого погибли более 20 человек.
Зеленский отправится на место крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
REGNUM15:26

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
РИА Новости12:17
13

СК предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области по делу о ДТП

Следователи предъявили обвинение Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области и предполагаемому виновнику ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек.
ТАСС13:56
14

Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Megaobzor.com17:54
12

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
1,2K

Конор Макгрегор заявил, что следующий бой проведет против Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против чемпиона мира по боксу в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо.
РИА Новости15:26