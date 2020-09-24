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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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ИА Красная Весна

Экономист объяснил причины, приведшие к резкому падению курса рубля

ИА Красная Весна10:45
Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблер07:44
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России
Газета.Ru11:20
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Интерфакс05:45
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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McLaren выступила против гонок с реверсивной решёткой

Руководитель McLaren Андреас Зайдль по ходу Гран При России разъяснил позицию команды насчёт эксперимента с введением короткой гонки с реверсивной решёткой вместо квалификации на некоторых этапах, голосование о котором пройдёт перед началом следующего сезона.
Autosport.com.ru06:05

«Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день

В Кремле, правительстве и мэрии Москвы обсуждают возможность ввести карантин, если число заболевших коронавирусом вырастет до 10 тыс. человек в сутки, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и в кабмине.
Полит.ру10:10

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Известия19:21
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