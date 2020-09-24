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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблер07:44
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьград06:25
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
РИА Новости07:54
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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости07:33
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Следствие не забыло экс-банкира Гитиномагомеда Гаджимагомедова

По мнению следствия, Ильин и Оразов, совместно с главой дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, получили эти деньги (45 млн рублей), взамен на одобрение крупного кредита на строительство «Завода строительных материалов» в Дагестане.
Черновик08:11