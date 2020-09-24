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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ru24 сентября в 12:57
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Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблервчера в 07:44
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русском24 сентября в 14:36
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUMвчера в 00:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридус24 сентября в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus News24 сентября в 14:40
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьградвчера в 06:25
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ru24 сентября в 12:57

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36
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Пушков высмеял мечту Украины быть «главным паразитом» ЕС

Пушков считает, что слова представителя ЕС являются очень важными, поскольку главной надеждой пришедшего к власти в 2014 году правительства Украины было "присосаться" к бюджету Европейского союза.
Экономика сегодня19:33

Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю

Угроза санкций, риск второй волны коронавируса, а главное общее укрепление доллара к другим валютам привели к резкому скачку курса доллар-рубль, такое объяснение предложили аналитики «РБК», 26 сентября сообщает издание.
ИА Красная Весна20:10
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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