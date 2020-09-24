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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ruвчера в 15:09
Deita.ru

Доллар по 100: эксперт назвал время обрушения рубля

Deita.ru23:15
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Турчинов обвинил Зеленского в провале подготовки войны с Россией

Как передает «ПолитНавигатор», в эфире украинского 5 канала бывший секретарь Совбеза страны Александр Турчинов заявил, что Украина должна постоянно вооружаться и готовиться к войне с Россией.
Новостной фронтвчера в 08:06
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ФСИН: физическая сила и спецсредства к Тесаку в СИЗО не применялись

К националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялась физическая сила или спецсредства, заявили по итогам служебной проверки в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю.
RT на русском00:40