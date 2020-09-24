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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ru24 сентября в 12:57
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Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблервчера в 07:44
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русском24 сентября в 14:36
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUMвчера в 00:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридус24 сентября в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus News24 сентября в 14:40
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьградвчера в 06:25
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ru24 сентября в 12:57

Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47

Минздрав связал рост числа случаев коронавируса с отказом от масок

Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов заявил, что массовый отказ от индивидуальных средств защиты (ИСЗ) от коронавирусной инфекции в общественных местах и в транспорте может негативно сказаться на борьбе с распространением COVID-19.
Общественная служба новостейвчера в 08:55
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

26 сентября в Амурской области подтверждено 32 новых случая коронавируса: 17 - в Благовещенске, шесть - в Октябрьском районе, по три - в Ивановском и Константиновском районах, два - в Серышевском районе, один - в Благовещенском районе.
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