Рубль может укрепиться в нынешнем году по отношению к доллару США благодаря нефти. На это указал независимый экономист Дмитрий Адамидов. Если нефть будет оставаться на нынешних уровнях цен, то и курс рубля не улучшится.

С чего всё началось Экономист назвал главный фактор влияния на курс валют в 2021 году Лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с RT рассказал о перспективах рынка валют в течение 2021 года. RT на русском вчера в 07:41