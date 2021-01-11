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Экономист оценил перспективы укрепления рубля в 2021 году

Рубль может укрепиться в нынешнем году по отношению к доллару США благодаря нефти. На это указал независимый экономист Дмитрий Адамидов. Если нефть будет оставаться на нынешних уровнях цен, то и курс рубля не улучшится.В источнике
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Экономист назвал главный фактор влияния на курс валют в 2021 году

Лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с RT рассказал о перспективах рынка валют в течение 2021 года.
RT на русскомвчера в 07:41
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Экономист назвал главный фактор влияния на курс валют в 2021 году

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Acer представила три игровых монитора с частотой обновления до 275 Гц

Цена монитора – 900 долларов Acer Predator XB273U NX Acer Predator XB273U NX получил 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей (WQHD), частотой обновления до 275 Гц и временем отклика 0,5 с. Монитор также поддерживает анализатор задержки NVIDIA Reflex, NVIDIA G-SYNC и имеет цветовую гамму 95% DCI-P3.
ITZine.ru9 января в 08:45