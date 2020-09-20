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Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей.