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Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей.В источнике
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Новые Известия

Эксперт: новые табачные акцизы бьют по карману россиян и приведут к контрафакту

Стоит отметить, что семейные бюджеты россиян пострадали не меньше федерального бюджета.
Новые Известия18 сентября в 12:37
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АБН

Производители табака просят правительство не повышать акцизы на 20%

АБНвчера в 16:46
RuNews24.ru

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на табачные изделия на 20%

RuNews24.ruвчера в 14:26
ГлобалМСК.ру

Эксперт РИСИ рассказал о пользе для бюджета РФ повышения табачного акциза

ГлобалМСК.рувчера в 11:56
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

RT на русскомвчера в 08:54
Ruposters.ru

Бюджет получит 70 млрд рублей в 2021 году за счет повышения акцизов на табак

Ruposters.ruвчера в 03:47

В России могут подорожать бытовая техника и автомобили

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин сообщил о том, что в стране могут подорожать крупная и мелкая бытовая техника, а также автомобили и те товары, которые Россия импортирует из других стран.
Невские Новости23:05
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Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время

Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:22
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Агутин на «Кинотавре» в Сочи опять изменил Варум

Недавно в распоряжении журналистов оказались данные о том, что во время поездки в Сочи, на кинофестиваль «Кинотавр», Агутин вступил в отношения с девушкой из Краснодара по имени Марина, которая сопровождала режиссера Резо Гигинеишвили на вечеринке.
Shraibikus News06:48
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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