Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Новые Известия

Эксперт: новые табачные акцизы бьют по карману россиян и приведут к контрафакту

Стоит отметить, что семейные бюджеты россиян пострадали не меньше федерального бюджета.
Новые Известия18 сентября в 12:37
Подробнее о событии
Ruposters.ru

Бюджет получит 70 млрд рублей в 2021 году за счет повышения акцизов на табак

Ruposters.ruвчера в 03:47
RuNews24.ru

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на табачные изделия на 20%

RuNews24.ruвчера в 14:26
ГлобалМСК.ру

Эксперт РИСИ рассказал о пользе для бюджета РФ повышения табачного акциза

ГлобалМСК.рувчера в 11:56
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

RT на русскомвчера в 08:54
АБН

Производители табака просят правительство не повышать акцизы на 20%

АБНвчера в 16:46

«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам

Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
Эхо Москвы05:31
2

В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профиль17:08
700

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
15

Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время

Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:22
125

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
241

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
586

Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен в Германии на его теле, а потому весьма вероятно, что отравить политика пытались контактным путем, нанеся «Новичок» именно на одежду.
РБК07:02
1

Мессенджер WhatsApp получит поддержку нескольких устройств

Изображение взято с: wikimedia.org По некоторым данным, указанная функция уже находится в завершающей стадии разработки и в обозримом будущем будет запущена в работу, позволяя использовать мессенджер с нескольких разных устройств под одной учетной записью.
Актуальные Новости02:42
8