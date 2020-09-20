Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию
Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Эксперт: новые табачные акцизы бьют по карману россиян и приведут к контрафакту
Стоит отметить, что семейные бюджеты россиян пострадали не меньше федерального бюджета.
Новые Известия18 сентября в 12:37
Подробнее о событии
Бюджет получит 70 млрд рублей в 2021 году за счет повышения акцизов на табак
Ruposters.ruвчера в 03:47
Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России
Реальное времявчера в 10:51
Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик
ИА Красная Веснавчера в 09:51