Число задержанных на акциях оппозиции в Белоруссии превысило 230

По данным правозащитного центра «Весна», на марше оппозиции в Минске в воскресенье были задержаны 165 человек, в том числе Олег Моисеев – доверенное лицо экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.