Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства финансов повысить акциз на табачную продукцию на 20%.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

RT на русскомвчера в 08:54
ГлобалМСК.ру

Эксперт РИСИ рассказал о пользе для бюджета РФ повышения табачного акциза

ГлобалМСК.рувчера в 11:56
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51
Ъ-Огонек

Инициатива с дымком

Ъ-Огонек17:00
Ruposters.ru

Бюджет получит 70 млрд рублей в 2021 году за счет повышения акцизов на табак

Ruposters.ruвчера в 03:47

Число задержанных на акциях оппозиции в Белоруссии превысило 230

По данным правозащитного центра «Весна», на марше оппозиции в Минске в воскресенье были задержаны 165 человек, в том числе Олег Моисеев – доверенное лицо экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
Взгляд.ру18:30
10

У экзопланет может быть алмазное покрытие

Впоследствии другие предположили, что определенные планетные системы, рожденные из диска пыли, особенно богатого углеродом, углеродистых планет земной группы, могли иметь покрытие, в основном из алмазов.
V-kosmose.com18 сентября в 07:36
9

Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
ИА Красная Весна19 сентября в 07:42
4

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
43

США отменили 30-часовой полет бомбардировщика B-52H над Чехией

Полет стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над чешской территорией по случаю проходящего в городе Острава на северо-востоке республики ежегодного авиационного шоу «Дни НАТО в Остраве» был отменен по техническим причинам.
Военное деловчера в 10:20
5

Широков и Тихонов сыграли в благотворительном матче

Бывший футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором присутствуют бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также Роман Шишкин, Дмитрий Булыкин, Андрей Тихонов и другие известные экс-футболисты.
Чемпионат17:29