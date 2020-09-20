Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства финансов повысить акциз на табачную продукцию на 20%.В источнике
Подробнее о событии
Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России
Реальное времявчера в 10:51
Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик
ИА Красная Веснавчера в 09:51
Бюджет получит 70 млрд рублей в 2021 году за счет повышения акцизов на табак
Ruposters.ruвчера в 03:47