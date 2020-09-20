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Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства финансов повысить акциз на табачную продукцию на 20%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей.
RT на русскомвчера в 08:54
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Рабочий край (г. Иваново)

Бросай хотя бы из экономии

Рабочий край (г. Иваново)01:53
Ъ-Огонек

Инициатива с дымком

Ъ-Огонек17:00
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

RT на русскомвчера в 08:54
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51
ГлобалМСК.ру

Эксперт РИСИ рассказал о пользе для бюджета РФ повышения табачного акциза

ГлобалМСК.рувчера в 11:56
Ruposters.ru

Бюджет получит 70 млрд рублей в 2021 году за счет повышения акцизов на табак

Ruposters.ruвчера в 03:47

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия21:43
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Матч ярославского «Локомотива» с китайским ХК «Куньлунь» не состоится

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и пекинским клубом «Куньлунь» не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на директор по коммуникациям китайского клуба Дмитрия Тугарина.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 14:34

Новосибирские вузы получили сообщения о минировании

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании высших учебных заведений Новосибирска, поступивших на электронную почту организаций 20 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:38

Петербургский завод Hyundai решил снизить объемы производства на 15%

Петербургский завод южнокорейского бренда Hyundai планирует снизить объемы производства автомобилей в пределах 15% по сравнению с 2019 годом, об этом рассказал директор по производству предприятия Андрей Козак.
Петербургский дневник01:51