Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей.

С чего всё началось Эксперт: новые табачные акцизы бьют по карману россиян и приведут к контрафакту Стоит отметить, что семейные бюджеты россиян пострадали не меньше федерального бюджета. Новые Известия 18 сентября в 12:37