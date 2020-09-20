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Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей.В источнике
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Новые Известия

Эксперт: новые табачные акцизы бьют по карману россиян и приведут к контрафакту

Стоит отметить, что семейные бюджеты россиян пострадали не меньше федерального бюджета.
Новые Известия18 сентября в 12:37
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Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
АБН

Производители табака просят правительство не повышать акцизы на 20%

АБНвчера в 16:46
ГлобалМСК.ру

Эксперт РИСИ рассказал о пользе для бюджета РФ повышения табачного акциза

ГлобалМСК.рувчера в 11:56
Газета.Ru

Экономист оценил идею увеличить акциз на табачную продукцию

Газета.Ru08:06
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51
RT на русском

Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

RT на русскомвчера в 08:54
Ruposters.ru

Бюджет получит 70 млрд рублей в 2021 году за счет повышения акцизов на табак

Ruposters.ruвчера в 03:47

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Lenta.ru07:58
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Ротенберг назвал бредом данные СМИ о транзакциях через лондонский банк

Представители других членов семьи Ротенберга заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно компанией Ayrton, упоминающейся в отчете «Кассандры», передает издание.
Ведомости04:04
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Конкурсную программу Московского кинофестиваля составили 13 фильмов

Ранее организаторы ММКФ сообщили, что в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариан Кришан, "Растворяться" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.
ТАСС06:19

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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