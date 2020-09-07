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REGNUM
REGNUM

Экономист оценил последствия продажи Китаем облигаций США

Комментируя решение КНР в ответ на американские санкции распродать 20% своего портфеля долговых обязательств США, экономист отметил, что последствия от этих действий зачастую преувеличиваются.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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REGNUM

Экономист оценил последствия продажи Китаем облигаций США

REGNUM10:19
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети02:20
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН06:09
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ04:41
Экономика сегодня

Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

Экономика сегодня02:57
Народные новости

КНР может распродать 20% госдолга США

Народные новости10:26
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00

Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
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В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к футболисту «Бенфики» Таарабту

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Аделю Таарабту.
RT на русском10:10

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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