Экономист оценил последствия продажи Китаем облигаций США
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Комментируя решение КНР в ответ на американские санкции распродать 20% своего портфеля долговых обязательств США, экономист отметил, что последствия от этих действий зачастую преувеличиваются.В источнике
С чего всё началось
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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