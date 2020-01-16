Финансы
РИА НовостиЭкономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар
Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По его словам, все участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.РИА Новости05:22
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Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Решение связано с предложенными президентом поправками в Конституцию Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.
Политика
Жириновский дал полезный совет Мишустину для общения с депутатами
На посту председателя правительства Михаилу Мишустину нужно будет правильно формулировать свои ответы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Происшествия
Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Михаил Мишустин назвал главные приоритеты своего правительства
По словам кандидата в премьеры, в стране есть все источники для решения задач, которые поставил президент РФ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о приоритетах своего правительства на пленарном заседании Государственной думы РФ.
Политика
Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Происшествия
Во Всеволожске утонувший в бассейне мальчик находится в коме
Во Всеволожскую больницу в состоянии комы госпитализирован 7-летний мальчик после тренировки в бассейне спорткомплекса «Олимп».
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Транспорт
Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже
С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Гаджеты
Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10
Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
Политика
Мишустин пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина, сообщает ТАСС.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена заработала 800 млн рублей
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новый пост, посвященный доходам семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Происшествия