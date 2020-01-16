Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По его словам, все участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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с чего всё началось

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
РИА Новости05:22

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Эксперт прокомментировал возможность скачка курса доллара до 200 рублей

Neva.Today06:50

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Инфорос06:46

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Профиль05:46

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Мой Брянск06:05

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Моя Москва.онлайн06:03

Двести рублей за доллар: экономисты оценили вероятное ослабление рубля

Sputnik Таджикистан06:45

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

РИА Новости05:22
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Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Политика

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 06:46
Политика

Медведев объявил об отставке правительства РФ

Решение связано с предложенными президентом поправками в Конституцию Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ вчера в 08:51
Политика

Жириновский дал полезный совет Мишустину для общения с депутатами

На посту председателя правительства Михаилу Мишустину нужно будет правильно формулировать свои ответы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.
Экономика сегодня 07:23
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Известия 06:18
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Политика

Михаил Мишустин назвал главные приоритеты своего правительства

По словам кандидата в премьеры, в стране есть все источники для решения задач, которые поставил президент РФ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о приоритетах своего правительства на пленарном заседании Государственной думы РФ.
Союзное Вече 07:47
Политика

Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
РИА Новости 07:26
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Происшествия

Во Всеволожске утонувший в бассейне мальчик находится в коме

Во Всеволожскую больницу в состоянии комы госпитализирован 7-летний мальчик после тренировки в бассейне спорткомплекса «Олимп».
Мойка78 04:15
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Транспорт

Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже

С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Аргументы неделi. Крым 07:11
Гаджеты

Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Политика

Мишустин пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина, сообщает ТАСС.
Москва 24 07:45
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей 03:27
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Общество

Фонд борьбы с коррупцией требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена заработала 800 млн рублей

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новый пост, посвященный доходам семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Весьма 05:43
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Происшествия

В Мурманск не долетел рейс из Питера

Московский Комсомолец Мурманск 06:05
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
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