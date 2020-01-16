Финансы
РИА НовостиЭкономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар
Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По его словам, все участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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с чего всё началось
Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.РИА Новости05:22
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В декабре контролируемая демократами палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампа.