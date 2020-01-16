Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По его словам, все участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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с чего всё началось

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
РИА Новостивчера в 05:22

Подробнее о событии

«Доллар будет стоить двести рублей»: пора ли покупать валюту

РИА Новости00:00

Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ruвчера в 10:30

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Профильвчера в 05:46

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Инфоросвчера в 06:46

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Мой Брянсквчера в 06:05

Эксперт прокомментировал возможность скачка курса доллара до 200 рублей

Neva.Todayвчера в 06:50

Доллар по 200 «деревянных»? Эксперт по валютам напомнил про влияющие на рубль «внешние шоки»

Царьградвчера в 05:40
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Политика

На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Известия вчера в 18:09
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Политика

Путин предложил пост премьер-министра Мишустину

15 января 2020 года в ходе оглашения послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства и кабинета министров.
TatCenter 15 января в 12:10
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия 15 января в 23:10
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Политика

На Украине снизили возраст призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 07:38
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Общество

СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
РБК вчера в 23:24
Наука

CES: Виртуальные компаньоны от Samsung очень похожи на реальных людей

На CES 2020 демонстрировался ряд видеороликов с участием «неонов», необычайно похожих на реальных людей, и независимые специалисты пришли к выводу, что эти видео действительно были сгенерированы компьютером.
Открытые системы 15 января в 04:07
Политика

США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM вчера в 00:15
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Агентство Телеграф вчера в 03:49
Технологии

Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере

That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Forbes вчера в 13:51
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Российская газета 00:37
Происшествия

Попытка контрабанды леса на сумму 50 млн рублей пресечена в Приангарье

Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.
REGNUM 00:20
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Армия и оружие

В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Ruposters.ru 15 января в 05:23
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Наука

Химики улучшили графен с помощью куриного помета

Популярная механика вчера в 11:59
Экономика

В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России

В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Гудвилл.онлайн 15 января в 04:16
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
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