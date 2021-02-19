RT на русскомЭкономист оценил ситуацию с ценами на продукты питания в РоссииРанее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.В источникеRT на русскомBaltNews.ltПодробнее о событии«Больше всего подорожал хлеб». Что происходит с ценами на продукты в ЛитвеBaltNews.ltвчера в 14:00В области выросли цены на продукты питанияТамбов-Информвчера в 13:48В России продолжают расти цены на основные продукты питанияТВКвчера в 10:41Экономист оценил ситуацию с ценами на продукты питания в РоссииRT на русском19 февраля в 13:49Показать ещёОценить17КомментироватьПоделиться