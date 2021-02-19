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Экономист оценил ситуацию с ценами на продукты питания в России

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.В источнике
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BaltNews.lt
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