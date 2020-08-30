Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

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Экономист Никита Масленников рассказал, что падения рубля осенью не предвидится, тогда как от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, сообщает портал URA.RU.