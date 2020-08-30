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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Экономист Никита Масленников рассказал, что падения рубля осенью не предвидится, тогда как от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, сообщает портал URA.RU.В источнике
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Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ru07:12
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Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

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Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

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Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

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Экономист предсказал осенние курсы доллара и евро

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Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

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Рубль снова огорчит россиян

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Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

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Количество задержанных на акции оппозиции в Минске выросло до 140

Количество задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске выросло на данный момент до 140, но цифра не окончательная, данные уточняются, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
РИА Новости12:20
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