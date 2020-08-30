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РИА Новости
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист Никита Масленников. По словам эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами: ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза. Однако их влияние не будет долгосрочным.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ru07:12
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Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Факты14:35
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новости09:26
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новости13:20
Экономика сегодня

Экономист предсказал осенние курсы доллара и евро

Экономика сегодня10:12
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°14:29
Рамблер

Рубль снова огорчит россиян

Рамблер08:18
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ru07:12

Оппозиция объявила о победе на парламентских выборах в Черногории

Крупнейшие оппозиционные партии Черногории создали в начале августа коалицию вокруг движения "Демократический фронт", первым номером в списке и кандидатом в премьеры стал университетский преподаватель Здравко Кривокапич.
РИА Новости16:32
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ruвчера в 03:45
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новости08:52
37

В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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