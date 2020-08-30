Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист Никита Масленников. По словам эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами: ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза. Однако их влияние не будет долгосрочным.В источнике
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Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью
30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ru07:12
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